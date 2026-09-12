Всичко за "александър Невски"

Следете всички новини, анализи и коментари за "александър Невски". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Любопитно Правосъдие
150 пеят и свирят в "Набуко"

150 пеят и свирят в "Набуко"

1500 ценители на стойностните емоции довечера ще аплодират уникалното зрелище "Набуко" - култовата творба на великия Джузепе Верди, чиято премиера зап...

23 юли | 16:45
0 коментара
23105
Без вход за "Александър Невски"

Без вход за "Александър Невски"

Светият Синод на Българската православна църква не приема да бъде въвеждана каквато и да е входна такса за Патриаршеската катедрала „Св. Александър Не...

16 февруари | 16:39
0 коментара
13095