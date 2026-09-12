150 пеят и свирят в "Набуко"
1500 ценители на стойностните емоции довечера ще аплодират уникалното зрелище "Набуко" - култовата творба на великия Джузепе Верди, чиято премиера зап...
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1500 ценители на стойностните емоции довечера ще аплодират уникалното зрелище "Набуко" - култовата творба на великия Джузепе Верди, чиято премиера зап...
"Свещенослужителите в "Св. Александър Невски" са извършвали злоупотреби". Това заяви пред Нова тв архимандрит Дионисий, който бе освободен пред дни от...
Освободиха архимандрит Дионисий от патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски". Решението е взето на заседанието на Светия синод, провело се днес...
Светият Синод на Българската православна църква не приема да бъде въвеждана каквато и да е входна такса за Патриаршеската катедрала „Св. Александър Не...
Прекратиха делото за собствеността на храм-паметника „Св. Александър Невски". Това стана след решение на Върховния административен съд (ВАС). Министе...
Спор кой да стопанисва храма "Александър Невски" се разгоря в съдебната зала днес. Още от сутринта пред сградата на Върховния административен съд се п...