Вердаско не даде шанс на Лазаров
Българинът падна 2:6, 1:6 в "Арена Армеец"
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Българинът падна 2:6, 1:6 в "Арена Армеец"
Българският тенисист чака седмия в схемата за втория кръг
Бе велико да играя пред българска публика, призна Сашо Лазаров Английският език върви най-добре за младока в училище Един от най-талантливите българ...
София. Два финала игра Александър Лазаров в 10-ото юбилейно издание на международния турнир по тенис Dema cup (до 18 г), валиден за световната ранглис...
София. Българинът Александър Лазаров (на снимката) се класира на финала на международния турнир по тенис за юноши и девойки до 18 години Dema Cup, кой...
София. Младите български тенисисти Александър Лазаров и Зиновия Ванева записаха днес поредни победи на международния тенис турнир до 18 години Dema Cu...