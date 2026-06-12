Всичко за Александър Коларов

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Цеца ще пее за звезда на "Сити"

Цеца ще пее за звезда на "Сити"

Коларов се бръкнал с шестцифрена сума за сватбата си Защитникът на "Манчестър С" Александър Коларов със сигурност ще има страхотна сватба. Сръбските...

18 февруари | 17:45
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