Любовница роди от сръбски национал
Александър Коларов се сдоби с трето дете. Той стана татко на момче от любовницата си Кристина Миячевич. Майката обаче ще трябва сама да се справя с ма...
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Александър Коларов се сдоби с трето дете. Той стана татко на момче от любовницата си Кристина Миячевич. Майката обаче ще трябва сама да се справя с ма...
Коларов се бръкнал с шестцифрена сума за сватбата си Защитникът на "Манчестър С" Александър Коларов със сигурност ще има страхотна сватба. Сръбските...