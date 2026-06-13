Чепатият скулптор
След паметника на цар Самуил със светещите очи в София, който предизвика сериозен дебат, Добрич има пеещ монумент. Статуята е на генерал Иван Колев, к...
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След паметника на цар Самуил със светещите очи в София, който предизвика сериозен дебат, Добрич има пеещ монумент. Статуята е на генерал Иван Колев, к...
Нещо съществено се случи тази седмица в културния ни живот и в епицентъра му се оказа скулпторът Александър Хайтов. Започна дебат, в чийто фокус е тво...