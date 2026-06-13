Всичко за Александър Хайтов

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Чепатият скулптор

Чепатият скулптор

След паметника на цар Самуил със светещите очи в София, който предизвика сериозен дебат, Добрич има пеещ монумент. Статуята е на генерал Иван Колев, к...

08 септември | 20:00
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