Поздравяват Путин като цар за рождения му ден
"Боже, пази царя!", пожела идеологът Александър Дугин
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"Боже, пази царя!", пожела идеологът Александър Дугин
Руският ултранационалистически идеолог е смятан за един от най-ревностните поддръжници на офанзивата в Украйна
Осми санкционен пакет срещу Русия
Тя никога не призова към насилие и война, казва близкият до Путин философ
Наричат го Разпутин на Путин, каза Елена Поптодорова
Александър Дугин е роден пред 1962 г. Един от най-влиятелните руски философи. Бори се за създаване на евразийска свръхдържава чрез интеграция на Русия...