Десетки приятели изпратиха Алекс Алексиев
Той посвети сърцето и енергията си на Центъра за балкански и черноморски изследвания и на проекта "България Аналитика"
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Той посвети сърцето и енергията си на Центъра за балкански и черноморски изследвания и на проекта "България Аналитика"
София. Председателят на ПГ на ПП ГЕРБ и заместник-председател на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов се срещна с експерта по радикален ислям, тероризъм и междунар...
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София. Централната избирателна комисия обяви за недействителна регистрацията на независимия кандидат за евродепутат Алекс Алексиев за изборите за Евро...
София. Алекс Алексиев, Център за балкански и черноморски изследвания От военна гледна точка в Сирия има патова ситуация с превес на Асад, който посте...