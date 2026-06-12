Фенове връщат португалец в "Берое"
Необичайна подписка откриха феновете на "Берое" – за връщането в отбора на португалеца Алберто Лузейро, който повече от година лекуваше травма в родин...
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Необичайна подписка откриха феновете на "Берое" – за връщането в отбора на португалеца Алберто Лузейро, който повече от година лекуваше травма в родин...