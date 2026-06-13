Корпоративни отбори напират за ALBENA CUP 2015
Много аматьорски отбори, предсjавители на корпоративни предприятия и фирми, са заявили желание да участват във футболния турнир от програмата на ALBEN...
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Много аматьорски отбори, предсjавители на корпоративни предприятия и фирми, са заявили желание да участват във футболния турнир от програмата на ALBEN...