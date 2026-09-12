Готвят се и у нас да трансплантират матка
В България има и специалисти, и оборудване за маточна трансплантация
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В България има и специалисти, и оборудване за маточна трансплантация
Д-р Дарин Димитров ще приложи медицински подход и като градоначалник Търговище посреща поредния си лекар на кметския пост. След хирурга Красимир Мире...
Бившият корабен механик Юлко Палов вече втори мандат управлява павликенското село Горна Липница. 64-годишният кмет е прекарал 34 години от живота си н...