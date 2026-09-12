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Акушер покори Търговище

Акушер покори Търговище

Д-р Дарин Димитров ще приложи медицински подход и като градоначалник Търговище посреща поредния си лекар на кметския пост. След хирурга Красимир Мире...

03 ноември | 18:25
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