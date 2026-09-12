"Актавис" подаде ръка на "Локо" (Сф)
Бергуист: Искам да гледам тези децата в Шампионска лига "Червено-черните" се стягат да вдигат "Готия къп" Фармацевтичният гигант "Актавис" и столичн...
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Бергуист: Искам да гледам тези децата в Шампионска лига "Червено-черните" се стягат да вдигат "Готия къп" Фармацевтичният гигант "Актавис" и столичн...
Фармацевтичната компания Тева днес обяви, че е подписала споразумение с "Алерган" за придобиване на генеричното й подразделение ("Атавис"). Сделката е...
Актавис обяви, че компанията е приела Алерган за свое ново глобално име и от вчера се търгува на Нюйоркската фондова борса под нов символ - AGN. Промя...
Брент Сандърс - Главен изпълнителен директор и президент на Актавис
Ню Йорк. Actavis Plc е в напреднала фаза на преговори за придобиването на фармацевтичната компания Forest Laboratories Inc в сделка, в сделка оценена...
Дупница. Спукан тръбопровод, захранващ язовир Дяково наводни фармацевтичния комбинат "Актавис" край Дупница, предаде БГНЕС. Малко след 21 часа в пет...