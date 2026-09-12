Всичко за Актавис

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Тева купи Актавис

Тева купи Актавис

Фармацевтичната компания Тева днес обяви, че е подписала споразумение с "Алерган" за придобиване на генеричното й подразделение ("Атавис"). Сделката е...

27 юли | 13:11
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Актавис вече е Алерган

Актавис вече е Алерган

Актавис обяви, че компанията е приела Алерган за свое ново глобално име и от вчера се търгува на Нюйоркската фондова борса под нов символ - AGN. Промя...

16 юни | 17:00
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