Доайени академици при Гешев
Главният прокурор запозна учените с приоритетите на прокуратурата за утвърждаване на върховенството на правото
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Главният прокурор запозна учените с приоритетите на прокуратурата за утвърждаване на върховенството на правото
Предлагат дефиниция на понятието "обща история"
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Науката и Църквата си подават ръка за възраждане на духовното начало и морала в българското общество. За това говориха Негово светейшество патриарх Не...
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