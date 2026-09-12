Почина бащата на великия Айртон Сена
Сена-старши си отиде на 94 години
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Сена-старши си отиде на 94 години
След смъртта на моя герой с дни не можах да се съвзема, признава Хамилтън Годишнината от трагичната смърт на Айртон Сена и австриеца Роланд Раценберг...
Сао Пауло. Днес, 1 май, се навършват 20 години от смъртта на трикратния световен шампион от Фомрула 1 Айртон Сена да Силва. Последното състезание на...