Всичко за Айртон Сена

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20 години без Сена

20 години без Сена

След смъртта на моя герой с дни не можах да се съвзема, признава Хамилтън Годишнината от трагичната смърт на Айртон Сена и австриеца Роланд Раценберг...

01 май | 16:45
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