Всичко за Аймен Белаид

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Последни новини Спорт
Белаид се сбогува с Локо Пд

Белаид се сбогува с Локо Пд

Пловдив. Бившият вече футболист на Локомотив Пловдив Аймен Белаид се сбогува с досегашните си съотборници и треньори. Вчера той официално подписа с "Л...

17 януари | 12:46
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Тунизиец каза "да" на "Левски"

Тунизиец каза "да" на "Левски"

София. Сагата "Аймен Белаид" приключи. След три дни пазарлък защитникът и "сините" си стиснаха ръцете за договор. Тунизиецът пробва на два пъти да си...

16 януари | 18:20
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