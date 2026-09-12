Аймен Белаид напусна Левски
Двете страни се разделиха по взаимно съгласие
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Двете страни се разделиха по взаимно съгласие
Бранителят Аймен Белаид поднови тренировки с "Левски", съобщиха от пресцентъра на клуба. Защитникът, който бе на преглед в Германия, се завърна в Соф...
Анталия. Футболистът на "Левски" Аймен Белаид е в Англия и кара проби в тима от Чемпиъншип - Болтън. Новината съобщи за Гонг спортният директор на "си...
"Левски" ще продаде през зимата Аймен Белаид в Китай или Франция. В офисите на "Герена" са пристигнали запитвания за защитника от отбори от тези стран...
София. Защитникът на "Левски" Аймен Белаид е на преглед в София. Бранителят се възстановява от контузия в коляното и се подготвя по индивидуална прогр...
Пловдив. Бившият вече футболист на Локомотив Пловдив Аймен Белаид се сбогува с досегашните си съотборници и треньори. Вчера той официално подписа с "Л...
София. Сагата "Аймен Белаид" приключи. След три дни пазарлък защитникът и "сините" си стиснаха ръцете за договор. Тунизиецът пробва на два пъти да си...
Идвам в София заради публиката, обяви бразилец