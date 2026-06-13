Немските социалисти искат нов мандат за Сергей в ПЕС
Станишев направи кампания от Португалия до Финландия, каза Ахим Пост Германските социалдемократи подкрепят единодушно Сергей Станишев за нов мандат н...
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Станишев направи кампания от Португалия до Финландия, каза Ахим Пост Германските социалдемократи подкрепят единодушно Сергей Станишев за нов мандат н...
"Дойдох в България не само от солидарност или защото сме заедно в ПЕС. Тук съм, защото съм убеден, че има голяма разлика дали ще гласуваш за лявото ил...