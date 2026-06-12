Страстен ловец ръководи агроучилище №1
Като ректор на изключително популярното напоследък Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проф. Димитър Димитров често се озовава под све...
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Като ректор на изключително популярното напоследък Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проф. Димитър Димитров често се озовава под све...