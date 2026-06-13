260 т. агнешко и близо 5 млн. яйца от БГ производители в Lidl
За Великден веригата предлага автентични български вкусове от цялата страна и агнешко от 8 български региона
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За Великден веригата предлага автентични български вкусове от цялата страна и агнешко от 8 български региона
За Гергьовден на трапезата ще поднесем вносно агнешко, категорични са животновъди от Добричкия регион. Пред "Стандарт" един от дългогодишните стопани...