Георги Иванов: Изработили сме правила за действие при кибертормоз
Най-важното е децата да се научат да говорят и да има кой да ги чува, казва експертът в Държавната агенция за закрила на детето
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Най-важното е децата да се научат да говорят и да има кой да ги чува, казва експертът в Държавната агенция за закрила на детето
Категорично подкрепям създаването на регистри с лицата, които извършват сексуални престъпления, каза шефът на Агенцията за закрила на детето
Сметната палата ще извърши цялостен одит на действията на Държавната агенция за закрила на детето по отношение на разходването на финансови средства....
София. Екипи в кооперация между УНИЦЕФ и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще посетят центровете за настаняване на бежанци в гр. София, с...
София. Родители от Национална мрежа на родителите поискаха извинение за позицията на ДАЗД относно присъствието на деца на протестите, разпространена м...
София. "В момента децата в институции са към 5600, като те са настанени в 30 дома за медико-социални грижи от 0-3 години, в 24 дома за деца с уврежд...