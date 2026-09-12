Роден Де Ниро сред звездите в Африка
Диляна Попова безспорно е фаворит за зрителите на "Африка: звездите сигурно са полудели" според допитването, което направи bTV след старта на риалитит...
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Диляна Попова безспорно е фаворит за зрителите на "Африка: звездите сигурно са полудели" според допитването, което направи bTV след старта на риалитит...
Изгладнял слон е нападнал лагера на екипа, който снима реалитито "Африка: Звездите сигурно са полудели" в Ботсвана. След като обаче похапнал спокойно...
Ливингстън. Петнадесетте известни българи, които шетат из Африка заради новото реалити на bTV, бяха измамени из местните пазари в град Ливингстън. Всъ...
Компанията от "Звездите сигурно са полудели" спаха на палатки в Найроби