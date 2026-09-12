Всичко за Аеросмит

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Стив за D2: Жестоки сте!

Стив за D2: Жестоки сте!

Разграбиха новия албум на нашите момчета като топъл хляб Момчетата от D2 за пореден път се представиха безупречно и вече могат да подгряват когото и...

22 май | 19:34
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Стив зубри български

Стив зубри български

"Аеросмит" излизат утре в суперформа на "Локомотив" Рокаджиите от "Аеросмит" категорично не желаят алкохол в менюто си - дори и бира. Бурните години...

16 май | 5:50
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