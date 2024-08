Аеросмит изпя последната си песен

Музикантите от Аеросмит изпяха последната си песен по-рано от очакваното. Култовите рокаджии натъжиха всичките си фенове, когато обявиха, че спират с концертната си дейност по здравословни причини. Стана ясно, че за легендарния певец Стивън Тайлър не е възможно да се възстанови, тъй като щетите на ларинкса му са необратими. Групата възнамеряваше да издържи още малко преди да се пенсионира, като прощалното й турне бе планирано да продължи до 2025 година, но, уви, краят за Аеросмит дойде преждевременно. Колегите на Тайлър заявиха категорично, че нямат никакво намерение да продължат със заместник и слизат от сцената заедно със своя фронтмен.

„Както знаете, гласът на Стивън е инструмент като никой друг. Той прекара месеци в неуморна работа, за да върне гласа си на нивото от преди травмата. Виждахме го как страда, въпреки че има най-добрия медицински екип до себе си. За съжаление вече е ясно, че пълното възстановяване от вокалната му травма не е възможно. Колкото и да ни боли, взехме трудното, но необходимо решение – като банда от братя – да се оттеглим от турнетата. Безусловно благодарни сме на всички, които с вълнение очакваха да тръгнат на път с нас за последен път. Благодарни сме на нашите експерти, на нашия невероятен екип и хилядите талантливи хора, които направиха възможни историческите ни музикални обиколки. Последна благодарност към вас – най-добрите фенове на планетата Земя. Пускайте музика ни силно, сега и винаги. Мечтайте. Вие сбъднахте нашите мечти“, заявиха рок динозаврите в публикация в социалните мрежи.

Аеросмит оставя след себе си 50-годишно музикално наследство. Наричани „най-великата американска рокендрол група“ и „лошите момчета от Бостън“, Тайлър и компания са автори на някои от най-големите хитове в историята, които ще продължат да звучат дълго след тяхното оттегляне. Аеросмит е най-касовата американска група на всички времена със 150 милиона албума продадени глобално. С 25 златни, 18 платинени и 12 мултиплатинени албуми, групата държи рекорда за най-много сертификати за продажби на албуми и сингли. Влиза в Залата на славата на рокендрола през 2001 г. и фигурира в класацията Топ 100 на най-великите артисти на всички времена на списание Ролинг Стоун. Основоположниците на Аеросмит Стивън Тайлър и Джо Пери влизат в Залата на славата за автори на песни през 2013 г.

Аеросмит вдъхнови цяло поколение групи – като Мотли Крю, Ратт, Гънс ен Роузис, Скид Роу и дори Металика и Тестамент. Легендата Еди Ван Хален започва кариерата си, изпълнявайки кавъри на Аеросмит из клубовете в Ел Ей, а великият Слаш не крие, че това е любимата му група. Приносът на Тайлър, Пери и останалите членове не се ограничава до рока. През годините музикантите са пели и записвали заедно с Рън ДиЕмСи, Еминем, Кари Ъндърууд, Ен Синк, Бритни Спиърс, Нели.

Джо Пери и Том Хамилтън първоначално свирят заедно в Джем Бенд. Двамата се срещат със Стивън Тайлър, Джоуи Кремър и китариста Рей Табано и сформират Аеросмит. През 1971-а Брад Уирфорд сменя Табано и така славната им кариера започва през 1973-а с едноименния им дебютен албум. Издават втората си тава Get Your Wings само година по-късно. Аеросмит пробива в мейнстрийма със следващите си два албума – Toys in the Attic (1975) и Rocks (1976). Следват Draw the Line и Night in the Ruts съответно през 1977 и 1979 г. През 70-те години на миналия век групата прави много турнета и влиза многократно в класацията за сингли с различни песни, включително с първия им хит Sweet Emotion и с класиките Dream On и Walk This Way. До края на десетилетието те са сред най-популярните хард рок групи в света, следвани от своята "Синя армия" фенове. Наркотици и вътрешни конфликти провокират Пери и Уитфорд да напуснат съответно през 1979 и 1981 г. Групата не се справя добре и албумът Rock in a Hard Place (1982) не успява да достигне предишните върхове.

Двамата музиканти се завръщат в Аеросмит през 1984 г. След турне те записват Done with Mirrors (1985), който обаче не отговаря на очакванията им. Едва през 1986 г. след сътрудничество с рап групата Рън ДиЕмСи на римейка на "Walk This Way" и мултиплатинения албум Permanent Vacation (1987) Аеросмит се завръща на върха. В края на 80-те и 90-те години на миналия век групата печели множество награди за мултиплатинените албуми Pump (1989), Get a Grip (1993) и Nine Lives (1997). Всичко това се случва, докато предприемат най-мащабните си турнета до момента . Най-големите им хитове през този период включват Dude (Looks Like a Lady), Angel, Rag Doll, Love in an Elevator, Janie's Got a Gun, What it Takes, Livin' on the Edge, Cryin и Crazy.

Групата също така заснема няколко популярни музикални видеоклипове и прави запомнящи се изяви в тв канали, филми и видео игри. През 1998 г. Аеросмит постига първия си номер едно хит с I Don't Want to Miss a Thing от саундтрака на кино хита „Армагедон“, а на следващата година в увеселителния парк Walt Disney World откриват атракция на тяхно име - рокендрол увеселително влакче Аеросмит.

Тяхното завръщане е определяно като едно от най-забележителните и грандиозни в историята на рока. Следващите им албуми Just Push Play (който включва хита Jaded), Honkin' on Bobo (колекция от блус кавъри) и Music from Another Dimension! излизат съответно през 2001, 2004 и 2012 г. През 2008 г. те пускат Guitar Hero: Aerosmith, която се смята за най-продаваната видео игра, ориентирана към групи. От 2019 до 2022 г. групата прави концерти в Лас Вегас, прекъснати от пандемията. Аеросмит започва прощалното си турне, озаглавено „Peace Out: Прощалното турне“ през 2023 г.

Групата е носител на множество награди. За колаборацията си с Рън ДиЕмСи получава Soul Train приза за най-добър рап сингъл. През 1990 г. Аеросмит за първи път получава „Грами“ за най-добро рок изпълнение и до края на десетилетието музикантите прибавят още 3 статуетки към колекцията си – за песните Janie's Got a Gun, Livin' on the Edge, Crazy и Pink. В тази категория единствено U2 има повече на брой награди от Звукозаписната академия на САЩ.

Музикалните видеоклипове на групата също носи множество награди през 90-те години. Аеросмит е деветият най-успешен изпълнител (и третата най-успешна група) за всички времена на MTV Video Music Awards (VMA) с десет награди. Групата е и лидер за всички времена в категориите Най-добро рок видео (с четири награди) и Изборът на зрителя (с три награди). Аеросмит триумфира по веднъж в категориите Видео на годината, Най-добро групово видео и Най-добро видео от филм. Видеоклиповете, за които музикантите печелят VMA, са Janie's Got a Gun (2 награди), The Other Side, Livin' on the Edge, Cryin (3 награди), Falling in Love (Is Hard), Pink и I Don’t Want to Miss a Thing.

По време на славната си кариера легендарните рокаджии са събрали шест Американски музикални награди, четири Billboard Music Awards, две People's Choice Awards, шестнадесет Boston Music Awards и много други отличия, включително „MTV Икона“ през 2002 г. В щата Масачузетс има официално въведен „ден на Аеросмит“.

