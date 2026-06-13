Успех! Нов медал за България
От Световното първенство по спортна аеробика за мъже и за жени в Пезаро
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От Световното първенство по спортна аеробика за мъже и за жени в Пезаро
Дарина Пашова, Антонио Папазов и Тихомир Баротев, спечелиха златните медали
Уунищожаване на короната с всякакъв вид препарат или течност, препоръчва Емил Велев
Генералният секретар на БОК Белчо Горанов поздрави медалистите
София - Европейска столица на спорта отново помага на състезанието
Перфектното тяло се постига с много труд Калина Русева - инструктор по аеробика и фитнесКлуб "MD sport", зала 5-Б, стадион "Васил Левски" Каквото и...
Хоро и "Пайдушка тройка" влизат в новите учебни програми за осми клас Ще има занимания по фитнес, децата ще учат и за хранителните добавки Каланетик...
Дойде края на седмицата, а с него и поредното ни предложение в рубриката "Петъчен фитнес". В нея ви показваме различни тренировки, които може да изпъл...
Дами, традиционната ни петъчна рубрика за домашен фитнес продължава със съвети от Холивуд. Една от любимите инструкторки на Америка Дженис Остин показ...