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Аеробика в Табата стил (ВИДЕО)

Аеробика в Табата стил (ВИДЕО)

Дойде края на седмицата, а с него и поредното ни предложение в рубриката "Петъчен фитнес". В нея ви показваме различни тренировки, които може да изпъл...

04 декември | 15:38
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