АЕЦ "Белене" можеше вече да продава ток на Италия
Опростените лихви са знак, че Русия е готова за диалог Ако не се продължи проектът, всичко построено отива в небитието, казва проф. Атанас Тасев "Ат...
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Опростените лихви са знак, че Русия е готова за диалог Ако не се продължи проектът, всичко построено отива в небитието, казва проф. Атанас Тасев "Ат...
Светозар Гледачев, финансов анализатор Бедна България, която едва намира по 50 млн. лева за коледни и великденски надбавки за най-отчайващо бедните п...
Подписали са сделка за ядрени реактори, все едно са поръчали кафемашини или телевизори Изумен съм от антиевропейските послания на Румен Радев, казва...
Русия се отказва от лихвите, които България дължи заради решението на Арбитражния съд за оборудването за АЕЦ "Белене". Това стана ясно, след като бълг...
Депутатите си свиха ваканцията, ще почиват три дни преди вота Избраха Валери Симеонов за шеф на комисията за "Белене" Депутатите прекратиха ваканция...
Ще постъпим отговорно и няма да се поддаваме на манипулации, отсече Главчев Министърът на енергетиката Теменужка Петкова е изпратила писмо до Сергей...
След вчерашния ми разговор с руския президент Владимир Путин съм голям оптимист. Президентът беше много добронамерен, очаквах, че нашият разговор ще б...
Усилията на кабинета да продаде реактора, който остана от АЕЦ "Белене" в Иран, няма да успеят. Такава позиция зае депутатът от БСП и бивш енергиен мин...
Десните партии разбират, че ще трябва да се обединим
София. През 2030 г. енергията, произвеждана от атомни централи, ще нарасне до два пъти. Това заяви генералният директор на Международната агенция за а...
София. "Един от казусите, с които Народното събрание възможно най-скоро трябва да се занимае, е дали проектът АЕЦ "Белене" да продължи или не. На съде...
Няма да допуснем повишаване на цените на тока, заяви премиерът Орешарски
Рестартът ще бъде като минаване между Сцила и Харибда