Адзурите пристигнаха на "Васил Левски"
Националният отбор по футбол на Италия вече е на стадион "Васил Левски". Адзурите пристигнаха в София преди около час под засилена охрана. Те обаче са...
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Националният отбор по футбол на Италия вече е на стадион "Васил Левски". Адзурите пристигнаха в София преди около час под засилена охрана. Те обаче са...