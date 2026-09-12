Адресна регистрация изигра грозен номер на кандидат за кмет
За такива случаи явно е необходима промяна в закона
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За такива случаи явно е необходима промяна в закона
Преди 10-15 години се плащало по 50 лева на собственика на имота
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Масови незаконни регистрации, включително на адреси, на къщи фантоми, на които реално няма жилища или пък са полуразрушени, установи проверка на проку...