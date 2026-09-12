Вицепрезидентът Мохамед ел Барадей подаде оставка
Кайро. Временният египетски вицепрезидент и Нобелов лауреат Мохамед ел Барадей е заявил, че подава оставка. Той е направил това с писмо, изпратено до...
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Кайро. Временният египетски вицепрезидент и Нобелов лауреат Мохамед ел Барадей е заявил, че подава оставка. Той е направил това с писмо, изпратено до...
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