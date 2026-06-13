Американски дрон уби лидер на клон на ал-Кайда
От Пентагона потвърдиха, че е убит лидера на ал-Шабаб - Адан Гарар, информира BBC. Говорител на военния департамент на САЩ разкри, че безпилотен самол...
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От Пентагона потвърдиха, че е убит лидера на ал-Шабаб - Адан Гарар, информира BBC. Говорител на военния департамент на САЩ разкри, че безпилотен самол...