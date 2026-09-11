Абитуриентка шокирана от решение на Стоичков
Което Камата взе за нейния бал
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Което Камата взе за нейния бал
Роклята й предизвика фурор в мрежата
Ирина Тенчева с просълзяващ пост във фейсбук
Предизвика изключително оживена дискусия
Теди Пристигарева събра очите на всички
Колата е на шуменски бизнесмен, влязла у нас преди дни
Тежка катастрофа в Русе
Дванадесетокласничка нападна и преби жестоко съученичка в класна стая на СОУ "Добри Чинтулов" в Бургас. Момичето е сериозно ранено, прието е в болница...
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева изпрати своята дъщеря - абитуриентка в една от елитните гимназии на София. Снощи тя публикува с...
Майка й искала да я прибере от танците, баща й не давал да я докосва момче Поредна драма с изчезнало момиче разтресе държавата, съобщи "Флагман". 18-...
Войняговци оплаква загиналите приятели, кметът помага за погребенията Оцелелият в БМВ-то убиец и блъснатата линейка се бори за живота си Цветя. Бели...
Пловдив. Главният прокурор Сотир Цацаров изпрати лично дъщеря си на бала й. За тържеството на момичето той се прибра в Пловдив, където наследницата му...
Враца. Абитуриентка от Враца остана без майка и с огромни дългове преди бала си. Ивета Иванова завършва спортното училище, но преди матурите получила...