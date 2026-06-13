Борим престъпността в сътрудничество с Катар
Премиерът Бойко Борисов и министър-председателят и министър на вътрешните работи на Държавата Катар шейх Абдулла бин Насър бин Халифа Ал Тани подписах...
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Премиерът Бойко Борисов и министър-председателят и министър на вътрешните работи на Държавата Катар шейх Абдулла бин Насър бин Халифа Ал Тани подписах...