Иранският петрол няма да свали цената под $40
Техеран може да даде газ за България през Турция Абдола Ноурузи е посланик на Ислямска република Иран в България от 5 март 2013 г. Той е доктор по по...
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Техеран може да даде газ за България през Турция Абдола Ноурузи е посланик на Ислямска република Иран в България от 5 март 2013 г. Той е доктор по по...