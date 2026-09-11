Абаауд имал връзки с немски ислямисти
"Мозъкът" на атентатите в Париж на 13 ноември Абделхамид Абаауд, е имал контакти с германски ислямисти, известни като "Бригадата от Лохбергер", много...
Следете всички новини, анализи и коментари за Абделхамид Абаауд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Мозъкът" на атентатите в Париж на 13 ноември Абделхамид Абаауд, е имал контакти с германски ислямисти, известни като "Бригадата от Лохбергер", много...
Френската полиция съобщи, че е открила видеозапис от камерите на метрото в предградието Монтрьой, на които се вижда Абделхамид Абаауд точно по време н...
Разпознаха Абделхамид Абаауд с ДНК анализ, тялото му било в шрапнели Белгиецът Абделхамид Абаауд, заподозрян в организирането на атаките в Париж на 1...
Абделхамид Абаауд, считан за организатор на терористичните атаки миналия петък в Париж, е мъртъв, информира Washington Post. Абаауд е загинал по врем...