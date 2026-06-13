София няма да остане без джаз
Фестивалът “A to Jazz 2020” стартира на 3 юли в столицата.
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Фестивалът “A to Jazz 2020” стартира на 3 юли в столицата.
Виртуозната Ник Уест взриви стотиците фенове на фестивала "A to Jazz" Фестивалът "A to Jazz" превърна за три дни София в една от европейските столици...
Петък вечер и София има едно притегателно място - паркът зад Музей Земята и хората, където днес и през целия уикенд се провежда летният фестивал A to...
DIANNE REEVES
Vintage Garden базар и специални джазови изкушения са част от тазгодишното издание на фестивала Шестото издание на A to JazZ е все по-близо, а причин...
Специална детска образователна програма в рамките на най-джазовия фестивал в София След по-малко от месец София ще бъде A to JazZ. Освен невероятната...
Dianne Reeves
Стар парижки джаз, американски бийтбокс саксофонист и величествен биг бенд са сред гостите на фестивала И тази година София ще бъде джаз. От 1-и до 3...
Програмата стартира в 17:00 часа на открита сцена в Южен парк 2 Днес, 3 юли, ще се проведе първият ден от най-джазовия фестивал в столицата A to JazZ...
Едно от най-приятните безплатни събития на открито, фестивалът A to JazZ, ще събере публика за пети път в София. На джемсешъните в Южен парк 2 (зад б...
Белослава, Bobo & The Gang, Funky Miracle, Sirius & Methodikal и още много други част от програмата на А to JazZ Фестивалът ще се проведе на 3, 4, 5...
Roy Hargrove, Dirty Purchase, Dayo и Slavena Daskalova & Jazz Orpheus откриват най-обаятелното джаз събитие в столицата Само един месец ни дели от 3...