Депутатите с комисия след 900 години
Депутатите са си насрочили комисия по вътрешен ред и сигурност за след 900 години. От сайта на парламента става ясно, че на 20 май 2915 година от 14.3...
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Депутатите са си насрочили комисия по вътрешен ред и сигурност за след 900 години. От сайта на парламента става ясно, че на 20 май 2915 година от 14.3...