Всичко за 85 Години

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Клинт Истууд на 85

Клинт Истууд на 85

Клинт Истууд навърши 85 години, през които във всеки един момент бе символ на мъжество и доблест. Изгря с уестърните, но после показа страхотно режись...

30 май | 12:45
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Мики Маус навършва 85 години

Мики Маус навършва 85 години

Днес легендарният анимационен герой Мики Маус, който е любимец на няколко поколения в цял свят, навършва 85 години. Усмихнатата мишка с жълта папионк...

18 ноември | 12:42
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