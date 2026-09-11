85 години отбелязва столичната "Бърза помощ"
Обособена на 10.12.1935 г. с указ на цар Борис III
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Обособена на 10.12.1935 г. с указ на цар Борис III
Клинт Истууд навърши 85 години, през които във всеки един момент бе символ на мъжество и доблест. Изгря с уестърните, но после показа страхотно режись...
Днес легендарният анимационен герой Мики Маус, който е любимец на няколко поколения в цял свят, навършва 85 години. Усмихнатата мишка с жълта папионк...