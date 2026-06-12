Всичко за 8-Ми Март

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Честит 8-ми март !

Честит 8-ми март !

Отбелязваме Международния ден на жената. Днес ще духа, вали, после може и слънце да изгрее, казват мъжете и изтъкват, че всяка година на 8-ми март вре...

08 март | 7:30
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