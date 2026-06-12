Посрещаме 8 март с изобилие от цветя и сладки изкушения
Специални оферти за колбаси, сирена и свежи продукти също очакват клиентите на Kaufland
Следете всички новини, анализи и коментари за 8-Ми Март. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Специални оферти за колбаси, сирена и свежи продукти също очакват клиентите на Kaufland
Офертата не изисква преподписване на договор или активация на услуга
Само няколко седмици са минали от св. Валентин и ето, че за 8-ми март мъжете отново са изправени пред въпроса с какво да зарадват специалните за тях ж...
Кметът Калин Каменов постави на работното място на служителките от администрацията цвете и пожелание за празника
Краткият, но пълен със съдържание, надпис върху тях гласи: „Купи й цветя“
Цветната феерия е разположена на централния градски площад, където сътрудници на губернатора подаряват иглики на преминаващите дами
Изложбата е реверанс към всички дами от някогашната Горна Джумая и днешния Благоевград по повод Празника на жената
Отбелязваме Международния ден на жената. Днес ще духа, вали, после може и слънце да изгрее, казват мъжете и изтъкват, че всяка година на 8-ми март вре...
Нападатели на 18 и 20 години зверски са пребили млада майка навръх 8 март, за да й вземат не повече от 20 лева. Това разказа посинената Биляна Иванова...