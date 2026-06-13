Роди се 6-килограмово бебе в Питсбърг (ВИДЕО)
Жена от американския град Питсбърг роди 6,2-килограмово бебе. То е момченце и се казва Айзък Майкъл Хол претендира да е най-голямото бебе, родено няко...
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Жена от американския град Питсбърг роди 6,2-килограмово бебе. То е момченце и се казва Айзък Майкъл Хол претендира да е най-голямото бебе, родено няко...