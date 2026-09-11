Защо Фейсбук се срина за 6 часа?
Компанията официално да не е коментирала причината за проблема, вече се появиха няколко обяснения
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Компанията официално да не е коментирала причината за проблема, вече се появиха няколко обяснения
На всички, които са се отказали от пътуването ще бъде възстановена сумата за билета, а на останалите потърпевши,изчакали заминаването на композицията,...
След векове октомври 2015-та ще остане в историята като първия месец в историята на човечеството, в което хората са се измъкнали от капана на осемчасо...
Затегнаха контрола заради нелегално пътуващите в Европа бежанци Затягането на граничния контрол в страните от ЕС заради пътуващите нелегално бежанци...