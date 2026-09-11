Излизайте с маска или 5000 лв. за глоба/ОБНОВЕНА/
Носенето на маски е задължително на открити и закрити обществени места
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Носенето на маски е задължително на открити и закрити обществени места
Петима от наказаните са хванати на разходка във Витоша, трима в Южния парк
Възрастна жена от петричко село отърва затвора, но ще плати 5000 лева глоба за отглеждане на марихуана в оранжерия пред дома си. Подсъдимата С. Т. Се...