Kолекционер втрещи хората. За какво плати 5 милиона долара
Камъкът е пропътувал 225 милиона километра, преди да акостира на Земята
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Камъкът е пропътувал 225 милиона километра, преди да акостира на Земята
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На графена науката разчита да замести силиция в електрониката Да правиш наука в България е доста екстремно преживяване. Особено ако говорим за бюджет...