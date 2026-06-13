Асистенти помагат на 28 възрастни и 5 деца в Сатовча
Проект „Нови възможности за грижа" осигурява помощ за 28 възрастни и 5 деца в община Сатовча. Целта е да се подобри качеството на живот на възрастните...
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Проект „Нови възможности за грижа" осигурява помощ за 28 възрастни и 5 деца в община Сатовча. Целта е да се подобри качеството на живот на възрастните...
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