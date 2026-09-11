5G смартфоните за първи път изпревариха по продажби тези с 4G
През второто тримесечие на тази година 5G смартфоните са представлявали 49,9% от общия брой доставени устройства в световен мащаб
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През второто тримесечие на тази година 5G смартфоните са представлявали 49,9% от общия брой доставени устройства в световен мащаб
А1 е инвестирала около 200 млн. лева в своята 4G мрежа, над 1 900 базови станции са модернизирани с 4G през 2019 г.
Vivacom подарява 4000 МВ мобилен интернет на максимална скорост за старта на 4G мрежата си. Промоционалният пакет +4G Start се предлага безплатно на к...
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) започна процедура по отнемане на разрешението за ползване на радиочестотен спектър в обхват 1800 MHz за о...
Всички клиенти на Теленор, които са тествали новата 4G мрежа на оператора от старта й на 1 декември 2015 г. до 31 януари 2016 г., ще продължат да полз...
Очакваме скоро регулаторът да ни отпусне още честоти, казва Владимир Радойчич Миналата седмица българският телеком "Теленор" официално обяви старта н...
До 31 януари 2016 г. услугата няма да бъде таксувана допълнително Telenor ще започне да предлага 4G мрежата си от 1 декември, обявиха от компанията....