Автобус и кола се удариха на 4-ти километър
Автобус и лека кола се удариха на кръговото кръстовище на 4-ти километър, под моста на „Цариградско шосе". Това съобщиха от МВР. И уточниха, че двама...
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Автобус и лека кола се удариха на кръговото кръстовище на 4-ти километър, под моста на „Цариградско шосе". Това съобщиха от МВР. И уточниха, че двама...
София. Движението по моста на 4-ти километър до Окръжна болница ще бъде пуснато на 20 август. Това стана ясно от столичният кмет Йорданка Фандъкова, к...
София. "До края на този месец ще започне ремонтът на моста на 4-ти километър на бул. "Цариградско шосе"", съобщи кметът на Столична община Йорданка Фа...