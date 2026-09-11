Карадайъ заръча на ДПС: 18 000 гласа и 4 мандата от Кърджали/ВИДЕО/
За да се случи рестартът изцяло – в деня на изборите от 7 сутринта до 7 вечерта с №7“, призова лидерът на Движението
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За да се случи рестартът изцяло – в деня на изборите от 7 сутринта до 7 вечерта с №7“, призова лидерът на Движението
Движението може да вземе 44 000 гласа, втората партия е с под 10 000
Кандидатът за кмет на община Петрич Вельо Илиев, който се бори за пети пореден мандат, е аут от надпреварата. Поне засега. Общинската избирателна коми...