4 години затвор за мъж, опитал да убие брат си
Окръжен съд – гр. Плевен наложи наказание четири години „Лишаване от свобода" при първоначален общ режим на Бахтияр М. за извършен от него опит за уби...
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Окръжен съд – гр. Плевен наложи наказание четири години „Лишаване от свобода" при първоначален общ режим на Бахтияр М. за извършен от него опит за уби...
Мъж, тръгнал за гъби в Малешевска планина в сряда следобед, се натъкна на останки от човешки скелет в местността Микревска падина. Васил Николов от се...
Точно това ме накара да вляза в редиците на досега управляващата партия ГЕРБ. Партията, която не дели хората на етноси. Всички сме един народ, гражд...