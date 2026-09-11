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4 дни почивка за Нова година

4 дни почивка за Нова година

С 4 дни почивка да започне Новата 2016 г. предстои да гласува кабинетът. Традиционно през ноември правителството одобрява календара на празничните и н...

05 ноември | 21:25
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