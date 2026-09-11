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30 нови СИК в община Кърджали

30 нови СИК в община Кърджали

11 секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в предвижването са определени от Общинската избирателна комисия в Кърджали.В...

16 октомври | 14:30
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