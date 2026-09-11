Дакота Джонсън празнува 30 с Гуинет Полтроу
Актрисата яде торта с образа на кученцето си
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Актрисата яде торта с образа на кученцето си
Месец преди края на годината изпълнението на приходите от продажба на общинска собственост е едва 30 на сто, спрямо годишната задача, каза зам.-кметът...
11 секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в предвижването са определени от Общинската избирателна комисия в Кърджали.В...
Близо 30 земетресения бяха регистрирани за 24 часа в различни точки на земята. Силни трусове бяха усетени в Гърция, Турция, Италия, Испания, Чили. Зем...