Бургазлийка даде 23 хиляди евро на фалшив лекар
81-годишна баба от Бургас даде солидната сума от 23 хиляди евро на мошеник, представящ се за лекар от американския град Сиатъл, пише "Флагман". Възрас...
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81-годишна баба от Бургас даде солидната сума от 23 хиляди евро на мошеник, представящ се за лекар от американския град Сиатъл, пише "Флагман". Възрас...