Проф. Пламен Павлов: Ярки фигури са управлявали България през 1908 г.
Трябва да сме максимално взискателни към тези, които пращаваме по върховете на властта
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Трябва да сме максимално взискателни към тези, които пращаваме по върховете на властта
България се връща на политическата карта на Европа
Зодията, която обича баланса, но винаги поднася изненади
Монархът похарчил милиони златни франкове за модернизацията на България
Закачат трибагреника на всяка къща
Честит празник! , се казва в поздравителния адрес на градоначалник
Този акт е резултат от духовната сила на българския народ
В една демокрация естественият процес на смяна на управлението е след проведени избори
"През 1908 година в древния храм "Свети Четиридесет мъченици" в старопрестолния Велико Търново за първи път прозвуча Манифестът за българската Независ...
Сандански. Община Сандански ще отбележи Националния празник на 22 септември - Деня на независимостта. Тържествата, свързани с почитането на това истор...
Сдружението "22 септември" става партия. И ще участва на предсрочните парламентарни избори. В "22 септември" участват Едвин Сугарев, Йордан Василев, п...
Документът, писан на коляно във влака на гара Две могили
Премиерът Пламен Орешарски, вицепрезидентът Маргарита Попова и председателят на Народното събрание Михаил Миков ще участват в тържествата за 105-та го...
Велико Търново. Два тематични пешеходни тура „По стъпките на независимостта – 105 години по-късно" организира на 22 септември 2013 г. по повод Деня н...