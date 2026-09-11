Всичко за 22 Септември

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Правят партия "22 септември"

Правят партия "22 септември"

Сдружението "22 септември" става партия. И ще участва на предсрочните парламентарни избори. В "22 септември" участват Едвин Сугарев, Йордан Василев, п...

15 юни | 22:10
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