Пистите на Пампорово отворени и след 22 март
Курортът ще работи при спазване на ограничителните мерки
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Курортът ще работи при спазване на ограничителните мерки
Световният ден на водата се отбелязва от 1993 година насам под егидата на ООН
Днес, 22 март, Велико Търново чества своя празник. Той се свързва с победата на цар Иван Асен ІІ над епирския деспот Теодор Комнин в битката при Клоко...