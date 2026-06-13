Специалната дата 22.02.2025! Четири зодии сбъдват най-смелите си мечти
Ако някога сте се чудили кога ще дойде вашият момент – това е знакът, който сте чакали
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Ако някога сте се чудили кога ще дойде вашият момент – това е знакът, който сте чакали
Пророчицата предрекла епидемии и внезапно избухване на война през 2020 година, твърди близкият й приятел Сергей Кастарной