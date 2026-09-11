Санират жилищни сгради в четири ардински села през 2016
Жилищни сгради в четири ардински села да бъдат санирани по Националната програма за енергийна ефективност. Тази цел постави кметът на общината Ресми М...
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Жилищни сгради в четири ардински села да бъдат санирани по Националната програма за енергийна ефективност. Тази цел постави кметът на общината Ресми М...
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